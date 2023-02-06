فيديو: تشقق كبير للطرقات في تركيا جراء الزلزال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد الآثار المدمرة للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وأظهرت اللقطات تشقق وتصدع الطرقات بشكل كبير في تركيا، جراء الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني.

https://twitter.com/jaberalharmi/status/1622562479564808192/video/1

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني، فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الاثنين، إن مصر تتضامن بشكل كامل مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدا الاستعداد لتقديم المساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبه، نقل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نظيره السوري قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة، تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وأخطر وزير الخارجية نظيره التركي، أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.