صحيفة نيكي: اتصالات مع أماميا ليكون المحافظ القادم للبنك المركزي الياباني

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تواصلت الحكومة اليابانية مع نائب محافظ بنك اليابان المركزي، ماسايوشي أماميا، بشأن احتمال أن يخلف محافظ البنك هاروهيكو كورودا، حسبما أفادت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الأحد نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الين الياباني تراجع في أعقاب هذا التقرير.

وانخفضت قيمة الين بمقدار كبير إلى 32ر132 ين للدولار اليوم الأحد، في أدنى مستوياته منذ 12 يناير الماضي .

ووفقا للتقرير، أجرى مسؤولون من الحكومة والحزب الحاكم مباحثات مع أماميا.

وذكرت نيكي أن مصدرا ببنك اليابان المركزي رفض التعليق، قائلا إنهم ليسوا على دراية بهذه المناقشات.

كان من المتوقع أن يتم الترشيح في وقت مبكر من هذا الشهر، ويمكن أن يؤدي حدوث تغيير وشيك في القيادة إلى تعديلات في السياسة بعد سنوات من التحفيز بأقصى درجة.

وتزايدت التكهنات بأن مثل هذه التغييرات سيصاحبها تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

ومن المقرر أن يتقاعد كورودا كمحافظ للبنك في أبريل بعد أطول فترة قضاها في إدارة البنك الذي يمتد تاريخه إلى 140 عاما..

يشار إلى أن بيانات حكومية أظهرت في الشهر الماضي أن اليابان سجلت أكبر عجز تجاري سنوي بلغ 97ر19 تريليون ين (27ر155 مليار دولار) في عام 2022.

وجاء ذلك بعد أن زادت الواردات أكثر بكثير عن الصادرات ، مدعومة بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام إلى جانب ضعف الين، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وقفزت قيمة الواردات 2ر39% مقارنة بالصادرات التي نمت 2ر18%، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.