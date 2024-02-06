اللجنة العربية المؤقتة تطالب بوقف التجارة والاستثمارات مع إسرائيل

أصدرت لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية تقريراً اليوم الثلاثاء، تضمن 19 إجراء عملياً في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

* دعوة لتجميد الاتفاقيات الاقتصادية

وطالبت اللجنة العربية المؤقتة المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية في تقريرها بوقف جميع أنواع التعاملات التجارية والإستثمارات مع إسرائيل، كما طالبت بتجميد أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل ووضع المنظمات والجماعات الإسرائيلية على قوائم الإرهاب.

وأكدت على ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

* وقف دعوة أو استقبال المسئولين ورجال الأعمال الإسرائيليين

وطالبت اللجنة بوقف دعوة أو إستقبال المسئولين ورجال الأعمال الإسرائيليين والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي، كما طالبت بضرورة وقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى، وتلك المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تمارس أعمالاً إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين منظمات إرهابية ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية ومن ثم اعتماد قائمة على مستوى جامعة الدول العربية توضع عليها تلك المنظمات الإرهابية.

* قائمة بمنظمات إسرائيلية لإدراجها على قوائم الإرهاب

وأرفقت اللجنة في تقريرها قائمة شملت 60 منظمة وجماعة وحركة إسرائيلية مطلوب وضعها على قوائم الإرهاب.

في السياق ذاته، طالبت اللجنة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل على إثر قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية في الأمر الذي أصدرته المحكمة والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

كما أكد التقرير الصادر عن اللجنة على دعم جهود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية وإلزامها بالوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار.

وأخيرا طالبت اللجنة بانضمام الدول العربية الأعضاء في إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 خاصة الدول غير المتحفظة على المادة 9 منها إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

من جهته، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك على أن اللجنة أكدت في تقريرها على مبدأ احترام قرار الدول الأعضاء السيادي في اختيار ما يتناسب معها من تلك الإجراءات والتي أنهت أعمالها اليوم، بعد أن تدارست مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن تبنيها من قِبل الدول العربية وبهدف وقف جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت بتعميم تقرير اللجنة على جميع الدول العربية بعد إنتهاء أعمالها مباشرة وذلك بناءً على التفويض الممنوح للجنة من قِبل مجلس الجامعة، موضحا أن اللجنة أقرت ما يمكن أن نسميه بنك إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية مؤثرة من شأنها أن توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هناك مسئولية دولية تضاف إلى المسئولية الإنسانية والقومية العربية تقع على عاتق الدول العربية اتجاه تطبيق تلك الإجراءات على وجه السرعة.