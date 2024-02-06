ضبط 345 طربة حشيش بحوزة تاجر مخدرات في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 345 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية، تُقدر قيمتها المالية قرابة 2.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية اتجار عاطل بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وضبط المتهم بدائرة القسم وبحوزته 345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34,500 كيلوجرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

يأتي ذلك استكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.