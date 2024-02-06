شولتس قبل زيارته لواشنطن يأمل في موافقة الكونجرس على دعم أوكرانيا

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس قبل زيارة لواشنطن يوم الخميس المقبل إنه يأمل أن يوافق الكونجرس الأمريكي على تقديم الدعم المالي اللازم لأوكرانيا وحث الدول الغربية على مواصلة الضغط على روسيا.

وقال شولتس يوم الاثنين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال في برلين: "آمل بشدة أن تتخذ الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي قريبا قرارا بتقديم الدعم المالي اللازم".

وأضاف أنه يفضل أن تقدم كل من الولايات المتحدة وأوروبا "مساهمة كبيرة" لدرجة أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتظار دعم الغرب "لا تعمل".

وأوضح أن مثل هذه الرسالة "يجب إرسالها إليه (بوتين) بوضوح من كل من الولايات المتحدة وأوروبا: سندعم أوكرانيا".

وقال المستشار الألماني إنه "واثق جدا" من نجاح ذلك.

ويذهب شولتس إلى واشنطن يوم الخميس وسيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة.

ويوم الأحد، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات جديدة يبلغ مجموعها 118 مليار دولار، والتي تشمل أموالا لحماية الحدود بالإضافة إلى مليارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان سيتم تحقيق الأغلبية في الكونجرس.

ويعرقل تجمع الجمهوريين في مجلس النواب حزمة المساعدات بسبب مطالبه بتشديد الرقابة على الحدود الأمريكية.

وتفاقم الوضع بسبب الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي ينظر إليه على أنه المرشح الرئاسي المحتمل للحزب الجمهوري.

وحذر ترامب الجمهوريين في مجلس النواب من التفاوض بشأن حزمة المساعدات. ويقول مراقبون إن ترامب لا يريد أن يمنح بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أي انتصارات.