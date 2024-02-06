مدرب جامبيا: قرار تعيين فيتوريا لتدريب مصر كان غريبا

أكد توم سينتفيت مدرب جامبيا السابق، أن تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدربا لمصر كان غريبا لقلة خبرته بأفريقيا وعدم تدريبه لمنتخبات من قبل.

وقال سينتفيت في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" خلال برنامج "الكان" عبر الزوم: "قرار تعيين فيتوريا مدربا لمصر من البداية كان غريبا، لقد اندهشت منه كثيرًا، نظرًا لأن المدرب لم يدرب منتخبات من قبل وكذلك يفتقر للخبرة في القارة السمراء".

وعن أداء منتخب مصر المتراجع بالبطولة قال: "لقد جاء مخيبا خاصة عندما تتعادل مع منتخبات أقل منك بالتصنيف، وكان الفراعنة بعيدين تماما عن مستواهم في المباريات كلها، وبالطبع المدرب هو من يتحمل المسئولية بالنهاية".

وكان اتحاد الكرة قد أقال فيتوريا بالأمس من تدريب منتخب مصر، بعد المستوى والنتائج المتراجعة بكأس الأمم الحالية.