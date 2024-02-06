دول بمجلس الأمن تنتقد هجمات واشنطن على العراق وسوريا

انتقدت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا قبل أيام.

وبناء على طلب من روسيا، عقد مجلس الأمن اجتماعًا لبحث الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق. واتهم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وحلفاءها بإلحاق الضرر بالنظام العالمي "عمدًا".

وأشار إلى أن هجمات واشنطن تؤجج الوضع الحالي، وأن الهدف الرئيسي لذلك يتمثل في حماية المكانة المهيمنة للولايات المتحدة في العالم بأي ثمن، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال: "ندين العمل العدواني الأمريكي ضد دولة ذات سيادة، ونعتبر أنه يزيد مخاطر عدم الاستقرار".

ولفت إلى أن هذه خطوة تؤجج أعمال عنف غير مسبوقة في قطاع غزة، مبينًا أن الولايات المتحدة وأتباعها يسمحون لإسرائيل بمواصلة "عمليتها الدموية وغير الإنسانية" في غزة، بما في ذلك عرقلة جهود وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي.

ودعا نيبينزيا المجتمع الدولي بأسره إلى إدانة هذه الهجمات التي لا غاية منها.

من جانبه، أعرب مندوب الصين تشانج جون عن قلق بلاده البالغ من الوضع الحالي، وقال: "تعارض الصين كافة الأنشطة التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول ووحدة أراضيها".

وأوضح أن الأنشطة العسكرية الأمريكية تؤدي إلى صراع جديد في المنطقة وزيادة التوتر، مؤكدًا أن استخدام العنف لا يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات.

بدوره، أدان مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا، معتبرًا أن الأنشطة العسكرية الأمريكية "غير قانونية وغير أخلاقية".

كما أعرب عن رفض بلاده للهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن.

من جهته، قال نائب مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي، إن الهجمات الأمريكية لا تتماشى مع طبيعة "العلاقات الثنائية".

وأدان الفتلاوي أي هجمات على أراضي بلاده، مشددًا على أن تلك الهجمات تنتهك سيادة العراق وأمنه.

وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.

والسبت أيضا، أعلنت الخارجية العراقية، عبر بيان، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن "الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية" في البلاد.

كما أوضحت الحكومة العراقية أن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

الضربات الأمريكية جاءت ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية عند الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 40 آخرين.