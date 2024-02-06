مسئولة بأونروا: تجهيز تقرير أولي في مارس حول اتهام موظفين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

توقعت مديرة شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، تجهيز تقرير أولي بحلول أوائل مارس، بشأن اتهام موظفين تابعين للوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت في تصريحات للصحفيين في لبنان، اليوم الثلاثاء، إنّ «الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتوقع مراجعة المانحين الذين أوقفوا تمويلهم لأونروا قراراتهم بناء على نتائج التحقيق».

وخلال الأيام الماضية، علقت عدة دول مانحة تمويلها لوكالة «أونروا»، بعد المزاعم التي روجت لها إسرائيل في الاشتباه بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقررت إسبانيا الحفاظ على تمويلها للوكالة، في الوقت الذي أعلنت فيه دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وفنلندا وهولندا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا ورومانيا واليابان، بالإضافة إلى ثلاث دول من دول البلطيق، وقف مساعداتها للمنظمة غير الحكومية.