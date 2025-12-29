ترامب: إحراز تقدم كبير في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا

• الرئيس الأمريكي أفاد أنه توصل خلال لقائه مع نظيره الأوكراني إلى حلول لنحو 95 بالمئة من الملفات المطروحة للنقاش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مباحثاته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت "مثمرة للغاية"، معلنا إحراز "تقدم كبير" في جهود إنهاء الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، عقب لقائه زيلينسكي في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأحد.

وأفاد ترامب أنه توصل خلال لقائه زيلينسكي إلى حلول لما يقارب 95 بالمئة من الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضح أنه ناقش مع زيلينسكي بشكل مفصل البنود الـ 20 للخطة الأمريكية للسلام بين موسكو وكييف.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وأكد ترامب أنهم أحرزوا "تقدما كبير لإنهاء أكبر حرب منذ الحرب العالمية الثانية على حد اعتقادي"، مبينا أنهم قريبون جدا من هذه النتيجة.

كما أعلن اعتزامه تشكيل مجموعة عمل تضم شخصيات أبرزها ستيف ويتكوف مبعوثه الخاص، وصهره جاريد كوشنر، ووزيرا الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث.

وأوضح أن مجموعة العمل ستبحث أولا مع الجانب الأوكراني، تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام، وفي حال واصلت أعمالها "بشكل جيد حقا"، سيتم التوصل إلى نتائج فيما يخص بقية بنود الخطة، خلال أسابيع.

من جهة أخرى، أوضح ترامب أنه خلال لقائه مع زيلينسكي أجرى أيضا اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمر قرابة ساعتين ونصف الساعة، وتم خلاله بحث العديد من القضايا بالتفصيل.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على عقد لقاء ثلاثي يضم بوتين وزيلينسكي، مضيفا: "في اتصالي اليوم مع بوتين وجدته مهتما جدا بهذا الأمر، وهو أيضا يريد أن يرى السلام يتحقق، وأنا أصدقه في ذلك".

كما أفاد ترامب بوجود خطة لعقد لقاء قريب مع قادة أوروبيين، سواء في واشنطن أو في مكان آخر، مؤكدا مجددا أن الدول الأوروبية ستلعب الدور الرئيسي في تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.