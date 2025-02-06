نوة الكرم تواصل ضرب الإسكندرية بالبرودة والأمطار متفاوتة الشدة والرياح العاتية

تواصل "نوة الكرم"، اليوم الخميس، سقوط أمطارها متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وتغزر أحيانًا على أرجاء محافظة الإسكندرية، دون أن يؤثر ذلك على حركة المُشاة والمواصلات.

وتشهد الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، متأثرة بنشاط حركة الرياح الغربية، إذ تنخفض درجات الحرارة لـ14 درجة مئوية.

كما تشهد شوارع محافظة الإسكندرية، إنسيابية في الحركة المرورية، إذ ينشط ضباط وأمناء وأفراد شرطة المرور على طريق الكورنيش، بالتزامن مع انتشار سبارات شركة الصرف الصحي في التقاطعات العامة وعلى المحاور الرئيسية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض الإسكندرية لنشاط حركة الرياح من 40 إلى 60 كيلو مترا في الساعة، وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 6 مترات، مع سقوط الأمطار متفاوتة الشدة في أوقات متفاوتة ومناطق متترقة.

ويُذكر أن "نوة الكرم" كان مقررًا لها أن تأتي 28 يناير برياح غربية ولمدة 7 أيام مصحوبة بالأمطار الغزيرة، وسط تلبد السماء بالسحب الركامية، بحسب جدول النوات البحرية التي تتعرض لها عروس البحر الأبيض المتوسط، لكن أثرت التغيرات المناخية على موعدها هذا عام.