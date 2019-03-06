فنزويلا تأمر السفير الألماني لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

أمرت فنزويلا السفير الألماني لديها دانيل كرينر، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة بعد أن أعرب عن دعمه لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن كرينر تدخل في الشئون الداخلية الفنزويلية وتحالف مع من وصفه بـ "القطاعات المتطرفة" من المعارضة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن كرينر وبعض الدبلوماسيين البارزين قد هنأوا جوايدو أول أمس /الإثنين/ بعودته إلى فنزويلا وتعهدوا بتكثيف حملته - التي كان يحشد لها الدعم خلال جولته بعدد من دول أمريكا اللاتينية مؤخرًا - بغرض الإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان جوايدو - في 23 يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعلنت دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا فيما انتقد مادورو التحرك،

واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.