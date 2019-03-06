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إخلاء مبان بجامعة جلاسكو في اسكتلندا بعد العثور على طرد مشبوه

لندن - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 8:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 8:25 م

أخلت السلطات في اسكتلندا عددا من مباني جامعة جلاسكو اليوم الأربعاء بعد العثور على طرد مشبوه في مكتب بريد الجامعة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بيانا للجامعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت فيه إخلاء عدد من المباني في حرم الجامعة الرئيسي كإجراء احترازي بتوصية من الشرطة بعد العثور على طرد مشبوه في مكتب بريد الجامعة.. مشيرة إلى أن قوات الشرطة تجري تحقيقاتها بشأن الطرد.

كما قام ضباط الشرطة بإغلاق عدد من الشوارع داخل حرم الجامعة التي تعد أكبر جامعات اسكتلندا، وسيستمر إغلاق المباني حتى نهاية اليوم.

يأتي ذلك بعد يوم من إرسال عبوات ناسفة إلى كل من مطار هيثرو ومحطة قطار ووتر لوو ومطار لندن سيتي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق بشأنها.

وعثر على العبوات الناسفة في طرود بدت مرسلة من جمهورية أيرلندا، حيث كتب عليها عنوان مرسل وهمي في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقال متحدث باسم الشرطة الأيرلندية إنها تقدم المساعدة لشرطة العاصمة البريطانية في تحقيقاتها.


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