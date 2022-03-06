إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح

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أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة مركز شرطة أطفيح، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 8 أشخاص نقلا إلى مستشفى أطفيح المركزى، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.