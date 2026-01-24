الترجي يحقق فوزه الأول بدوري أبطال أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني

حقق الترجي التونسي فوزًا مهمًا على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب حمادي العقربي برادس.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب جاك ديارا في الدقيقة 21، بعد تمريرة بينية مميزة من محمد بن حميدة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وسيطر الترجي على مجريات المباراة معظم الوقت، مع محاولات محدودة من سيمبا، ليحصد أول انتصار له في دور المجموعات هذا الموسم بعد تعادله في أول جولتين أمام الملعب المالي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الترجي إلى 5 نقاط متصدرًا المجموعة الرابعة، بينما بقي رصيد سيمبا بلا نقاط في المركز الأخير،