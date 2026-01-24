قرابة 18 ألف متظاهر في مسيرة بمدينة دوسلدورف الألمانية دعما للاحتجاجات في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الألمانية، أن ما يقرب من 18 ألف شخص انضموا إلى مظاهرة تحت شعار "الحرية في إيران" بمدينة دوسلدورف حتى بعد ظهر السبت.

ورفع المتظاهرون، لافتات تطالب بعودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، إلى البلاد.

وكُتبت عبارة "الملك رضا بهلوي"، على لافتات تحمل صورا كبيرة للسياسي الإيراني وولي العهد السابق المقيم حاليا في أمريكا.

وسار المتظاهرون، عبر وسط المدينة وصولا إلى البرلمان الإقليمي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن الأوضاع ظلت سلمية حتى فترة بعد الظهر، حيث انتشر مئات من رجال الشرطة لتأمين المسيرة.

وكان من المقرر إقامة تجمع آخر بعد ظهر اليوم السبت في ساحة شادوبلاتز بوسط المدينة، بمشاركة تصل إلى 1500 شخص.

ودعت الشرطة زوار وسط المدينة إلى استخدام وسائل النقل العام نظرا للاضطرابات المرورية الناجمة عن التظاهرات.