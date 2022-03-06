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اعتقال أكثر من ألفى شخص خلال مظاهرات مناهضة للحرب بجميع أنحاء روسيا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 5:15 م
أعلن نشطاء الحقوق المدنية الروس أن السلطات الروسية اعتقلت حوالي 2000 شخص في مدن بمختلف مناطق روسيا وسط تجدد المظاهرات المناهضة لغزو أوكرانيا .

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الروسية " أو دبليو دى – إنفو " فى رسالة على تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعى أن أكثر من 200 شخص اعتقلوا اليوم الأحد في كل من مدينة إيكاترينبورج في جبال الأورال ومدينة نوفوسيبيرسك الواقعة فى سيبيريا .

ونشر الفريق التابع لناقد الكرملين الشهير أليكسي نافالني مقاطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر إحداها مجموعة من النساء المسنات وهن يهتفن "لا للحرب "

ولم تصرح السلطات الروسية بالتجمعات أوبالمظاهرات وقامت بأنشطة قمعية بصورة متكررة ضد المتظاهرين الذين يعلنون معارضتهم للغزو المستمر لأوكرانيا .

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