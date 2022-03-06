رئيس أركان القوات المسلحة يشهد البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى مدير كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بكلية القادة والأركان، مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع التطور التكنولوجي في نظم التسليح العالمية، مؤكدا الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الاستراتيجي، بما يضاهي التطور التكنولوجي لنظم التسليح.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في نهاية البحث، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة المشاركين بالبحث، مشيدا بأهميته وما تناوله من دراسات تسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة وبما يمكنها في تنفيذ المهام التي توكل إليها بأسس علمية مدروسة.

حضر البحث عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القادة والأركان.