نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: ارتفاع أسعار القمح عالميا يكلف الدولة 15 مليار جنيه

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 6مارس 2022، والتي جاء في مقدمتها:

ارتفاع أسعار القمح عالميا يكلف الدولة 15 مليار جنيه

قال محمد معيط، وزير المالية، إن ارتفاع أسعار القمح في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البلاد من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار.

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مصر والأوربي لإعادة الاعمار يوقعان اتفاقية لتنفيذ مترو الإسكندرية بـ250 مليون يورو

ووقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة.

بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني الشهر المقبل

قال محمد معيط وزير المالية، إن ميكنة مصلحة الضرائب ساهمت فى نمو إيرادات الضرائب بنسبة 13% خلال العام المالى الماضي، وأوضح خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، اليوم، أن عدد الشركات التى انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ 52 ألف شركة ويتم إصدار مليون فاتورة إلكترونية يوميا، ومع نهاية العام الحالى سيتم إلزام جميع الشركات على مستوى الجمهورية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ذاكرا أنه من الشهر المقبل سيبدأ تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني

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استثمارات شركات التكنولوجيا المالية ارتفعت إلى 159 مليون دولار

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن إجمالي قيمة استثمارات شركات التكنولوجيا المالية ارتفعت من مليون دولار في ٢٠١٩ إلى ١٥٩ مليون دولار في ٢٠٢١، وأضوح خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية (aftc)، حول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي كركيزة أساسية للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، أن عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية زاد من شركتين في ٢٠١٤ إلى ١١٢ شركة فى ٢٠١٩.

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رد ضريبة القيمة المُضافة السابق سدادها خلال 45 يوما

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة بكل وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال 45 يوما، من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كل المستندات اللازمة، وفقا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

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البترول توقع مذكرة تفاهم مع الأوروبي لإعادة الإعمار لتقييم اقتصاديات الهيدروجين بمصر

وقعت وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة على مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأوضح طارق الملا، أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات، حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل الي اكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.

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المالية تستهدف الوصول بالعجز الكلى إلى أقل من 6% العام المالى المقبل

قال محمد معيط وزير المالية: "إننا نستهدف الوصول للعجز الكلى للموازنة العام المالى المقبل إلى أقل من 6% مقابل 6.7% مستهدف العام المالى الجاري"، وأضاف معيط، خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، المُنعقد اليوم الأحد: "إننا نستهدف العام المالى المقبل الوصول إلى مستوى الدين العام إلى أقل من 90% وخفض نسبة خدمة الدين إلى أقل من 30% مقابل مستهدف 31.5% العام المالى الجاري".

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ارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى 54 مليون بطاقة

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن عدد البطاقات المصرفية ارتفعت إلى 54 مليون بطاقة، منهم 22 مليون بطاقة ميزة الخاصة بالمدفوعات الحكومية، وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية (aftc)، حول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي كركيزة أساسية للانتقال إلى الجمهورية الجديدة، أن عدد ماكينات الصراف الآلي ارتفع إلى 18 ألف و500 ماكينة على مستوى أنحاء الجمهورية.

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التموين توفر 27 سلعة لصرفها لمستفيدي الدعم بمنافذ ‏الصرف

أعلنت وزارة التموين توافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي الجملة (العامة – ‏المصرية) والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، وضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وفقا لتقرير تلقاه المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، رئيسي الشركتي.

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رواد 2030 يعلن فتح باب التقديم لبرنامج رائدات 2030

أعلن مشروع رواد 2030، فتح باب التقديم لبرنامج رائدات 2030 الذي تم إطلاقه بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في يناير الماضي بالتعاون مع انتربرنيل، وذلك خلال مشاركة مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية هي تقدر "She can"، والتي نظمتها "انتربرنيل" برعاية وزارة التخطيط؛ بهدف دعم رائدات الأعمال من السيدات في مشروعاتهم المختلفة.

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شركات السياحة تترقب زيادة تأشيرات العمرة بعد إلغاء التباعد في الحرمين والحجر المؤسسي

تترقب شركات السياحة المصرية انعكاس القرارات الجديدة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، والخاصة بإلغاء تطبيق التباعد فى الحرمين الشريفين وجميع مساجد المملكة وكذلك إلغاء الحجر المؤسسى، على موسم العمرة بالنسبة للمواطنين المصريين الراغبين فى تأدية مناسك العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان، متوقعة أن ترتفع الأعداد خلال هذين الشهرين، ما قد يصاحبه زيادة في التأشيرات الممنوحة، وبالتالي انخفاض الأسعار والتيسير على المواطنين للسفر، وأداء المناسك بعد فترة انقطاع طويلة تسببت فيها جائحة كورونا

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الدلتا للسكر تبدأ استقبال محصول بنجر من المزارعين

بدأت شركة الدلتا للسكر في إنتاج السكر المحلى من بنجر السكر في الموسم الحالي، وتستلم الشركة حاليا محصول بنجر السكر ‬من المزارعين وصرف العديد من الحوافز وآخرها علاوة إضافية بقيمة 75 جنيها عن كل طن، ويتم التسليم بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية‪.‬

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تداول 1002 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 1002 طن بضائع عامة ومتنوعة و406 شاحنات و14 سيارة ملاكي بموانئ الهيئة المختلفة اليوم، وشملت حركة الصادرات 612 طن بضائع عامة ومتنوعة و332 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الواردات تداول 390 طن بضائع عامة ومتنوعة و74 شاحنة وسيارتين ملاكي، بينما تتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ.

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زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح 8.5% في 2019-2020

ارتفعت مساحة محصول القمح بنسبة 8.5% خلال العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 3.4 مليون فدان، مقابل 3.1 مليون فدان عام 2018-2019، وبلغت كمية الإنتاج 9.1 مليون طن عام 2019-2020 مقابل 8.6 مليون طن عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 6.3%، وفقا لنشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى الصادره عن لجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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الانتهاء من توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمبادرة حياة كريمة

أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء الوزارة بالتنسيق مع المحافظات من توفير 100% تقريباً من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حتى الآن والتي بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض، مضيفا أن الوزارة تنسق حالياً مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين.

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23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسفينة بضائع عامة

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المركزي يطرح أذون خزانة بـ12.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول 3 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

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البورصة تهبط بـ 1.87%فى نهاية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 11094.66 نقطة، بينما ارتفع المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2896.62 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1911.72 نقطة.