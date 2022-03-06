صرف صحي الإسكندرية: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات شرق المدينة

قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، إنه جارٍ الانتهاء تنفيذ 5 مشروعات شاملة الخطوط، والشبكات بشرق المدينة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 64 محطة صرف صحي على مستوى الأحياء.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، اليوم الأحد، أنه بدأت الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل بداية من الشهر الجاري من خلال تطهير المجمعات والمطابق والشنايش والشبكات.

وتابع أنه في شهر أغسطس وسبتمبر تبدأ في مرحلة تطهير مصبات الكورنيش وعددها 68 مصبًا، بالإضافة إلى إجراء محاكاة في الأنفاق والكباري بهدف التأكد من جاهزية الطلمبات.

وأشار إلى أن الاجتماعات دورية مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقطاعي المشروعات، والتخطيط بشركة صرف صحي الإسكندرية؛ لمتابعة موقف مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي، وتذليل المصاعب والعقبات لسرعة نهو الأعمال وتقليل التعارضات بالمرافق المختلفة.

فيما أشار تقرير صادر عن غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي اليوم الأحد، إلى اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، مع توقعات بحدوث نشاط في الرياح والأتربة غدا الإثنين مصاحب بشبورة مع استمرار في درجات الحرارة.