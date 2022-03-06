مساعد وزير الخارجية: المصري المصاب بأوكرانيا رفض مغادرة بولندا

كشف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، عن تفاصيل الحالة الصحية للمواطن المصري الذي أصيب خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنه يتمتع الآن بصحة جيدة، ويتواجد في بولندا ورفض مغادرتها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن حتى الآن تم إرسال 3 طائرات وعودة الطلاب إلى مصر وهم طائرتين من بولندا وواحدة من رومانيا، مضيفًا أ هناك تواصل مستمر مع الطلاب الذين مازالوا في أوكرانيا لمعرفة أحوالهم.

واستكمل، أن عند حدوث الحرب الروسية الأوكرانية تحرك الطلاب المصريين في كافة مدن أوكرانيا، وتم التواصل معهم من خلال غرف العمليات التي نسقتها الوزارة مع الجهات المعنية، لعودة هؤلاء الطلاب وإجلائهم إلى دول الجوار، مضيفًا أن هناك 373 طالبًا في رومانيا، أما عن سلوفاكيا فبها 93طالبًا.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في بودابيست تسعى إلى تجميع بيانات الطلاب المصريين الذين يرغبون في العودة إلى الأراضي المصرية، مضيفًا أن هناك تواصل على مدار الساعة لمعرفة عدد الطلاب على الحدود الأوكرانية مع الدول المجاورة لتيسير رحلات جوية لهم وعودتهم إلى مصر.