أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على المركز الأول في مجال محو الأمية وتصدرها قائمة الجامعات المصرية، بعد محو أمية ١١٢٠٦ دارسين، وفقاً لنتائج دورة يناير عام ٢٠٢٢.

وأكد عبد الخالق أن حصد الجامعة للمركز الأول في مجال محو الأمية يعد نتاجاً طبيعياً للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتاكيداً لدورها المجتمعي ومكانتها على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذه النقلة النوعية التي حققتها الجامعة كانت نتيجة للتعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، والتي من خلالهما تم وضع خطط ومبادرات مختلفة لإقناع الأميين وتشجيعهم على محو أميتهم، إلى جانب طلبة وطالبات الجامعة الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يوليه من اهتمام بقضية محو الأمية، والتي أدت إلى انخفاض معدلات الأمية في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور هلال الشربيني رئيس اللجنة العليا لتعليم الكبار، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، لدعمهم اللا محدود للجامعة في هذا المجال.