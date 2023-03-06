السجن 5 أعوم لمتهم بحيازة 50 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الاثنين: "ع.ع.م"، 40 عامًا، موظف بإحدى الصحف، ومقيم في محافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمه ماليًا 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء قرار المحكمة لاتهام المحكوم عليه بحيازة 50 طربه لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 26707 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه في نطاق دائرة القسم، مستخدمًا سيارة في عملية الترويج.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه داخل السيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1 طربه لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر أسفل دواستها على كيس ملون وبداخله 49 طربه لذات المخدر، تزن 5 كيلو جرامات وفقًا لقرير المعمل الكيميائي.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامهما في عملية الترويج.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش.