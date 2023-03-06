ضبط عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية بالزاوية الحمراء

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نجحت مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة بالزاوية الحمراء.

وتوصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام شخصين -لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة- بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على هاتفى محمول ومبلغ مالي وعدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.