شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا، في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة في مصر، حيث شهد سعر الدولار، الشهر الماضي، تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري، بقيمة 45 قرشًا شراءً وبيعًا.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.72 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (4-9) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.45 جنيه للشراء و32.66 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.55 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.59 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة 25 قرشًا في الشراء واستقرارًا في البيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 36.76 جنيه للشراء و36.95 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 36.88 جنيه للشراء و37.07 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.91 جنيه للشراء و37.03 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.13 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.32 جنيه للشراء و8.35 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 96.24 جنيه للشراء و100 جنيه للبيع.