سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل بإطلاق شهر اللغة الفرنسية

احتفلت سفارة دولة فرنسا في القاهرة بإطلاق شهر الفرانكوفونية للناطقين باللغة الفرنسية حول العالم.

وذكرت السفارة في بيان أن الفرانكوفونية أو "المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية" هي منظمة دولية للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة، إذ تعني كلمة فرانكفوني "الناطق بالفرنسية".

ووفقاً لأخر تقرير صادر في عام 2018 من مرصد اللغة الفرنسية، فقد وصل عدد الناطقين باللغة الفرنسية إلى 321 مليون متحدث، موزعين في القارات الخمس.

وتعد الفرانكفونية جهاز مؤسسي يهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية وتنفيذ تعاون سياسي وتعليمي واقتصادي وثقافي بالـ88 من دول العالم والحكومات الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكفونية.