الإعدام لقاتل طفلين والتخلص منهما بمساعدة نجله في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 23429 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، المتهم فيها شخص ونجله بقتل طفلين شقيقين من جيرانهما في قرية كفر أيوب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية والتخلص من الجثث بإلقائها في مياه ترعة الإسماعيلية، وذلك بمعاقبة الأب المتهم بالإعدام شنقا ومعاقبة الابن بالسجن لمدة سنة واحدة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لقتلهما الطفلين المجني عليهما "رحيم.ال.ح"، 6 سنوات، وشقيقه "إسلام.ال.ح"، 5 سنوات، والتخلص من جثتيهما بإلقائها في مجرى مائي.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأسهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين في التحقيق.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين في التحقيق.

كما أسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمام المتهم الأول جريمته بقتلهما، وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين في التحقيق.