أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية أن 4 مواطنين أمريكيين اختطفوا من قبل مسلحين بعد أن عبروا بسيارتهم الحدود الأمريكية إلى شمال شرقي المكسيك.



جاء هذا في بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية، يوم الأحد، ونشرته السفارة الأمريكية في المكسيك، بحسب "فرانس برس".



وقال البيان إن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.



وأضاف مكتب التحقيقات: "بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك".



وأطلق مسلحون النار على الركاب، ووُضع الأمريكيون الأربعة في مركبة ونقلهم المسلحون من مكان الحادث".



وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.



وتعد الطرق السريعة في ولاية تاماوليباس، ضمن أخطر المناطق في المكسيك بسبب التهديد بالخطف والابتزاز التي تقوم به العصابات الإجرامية.



ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قيمتها 50 ألف جنيه لمن يساعد في إنقاذ الضحايا واعتقال المشتبه بهم، وقال مكتب التحقيقات إن السلطات الأمريكية والمكسيكية تحقق في الحادث.