غلق وتشميع أكاديميتي تمريض بدون ترخيص في بني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها "الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كل الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل جميع الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير المساعد، اليوم الإثنين، على حملة "مفاجئة" للرقابة تموينية والصحية بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومسئولي التموين، وجهاز حماية المستهلك ببني سويف وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، عبارة عن 150 كجم لحوم مجمدة، بجانب تحرير 24 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غلق وتشميع أكاديميتي تمريض" بدون ترخيص".

من جهته أشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم باستمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية من السكر والزيت والأرز، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة في هذا الجانب.