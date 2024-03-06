وكيل صحة سوهاج يوجه بتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمرضى بمستشفى الصدر

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، بزيارة تفقدية مسائية لمستشفى صدر سوهاج؛ وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة بها.

وقال "محروس"، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المستشفى يقدم خدماته المتخصصة لمرضى الأمراض الصدرية ومتابعتهم، موجهاً بضرورة رفع كفاءة المستشفى كونه مهم ويتردد عليه قطاع عريض من المرضى يوميًا.

وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بإعداد تقرير مفصل عن المستشفى وقدرته الاستيعابية، وأعداد الكوادر الطبية والفنية والإدارية به، وخطة العمل.

وتفقد "محروس"، أثناء الزيارة قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الأشعة المقطعية والعادية، والمعمل والأقسام الداخلية، وحرص على الاستماع إلى آراء عدد من المرضى في الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمة الطبية التي تليق بهم بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية.