إزالة 148 حالة إشغال طريق في شوارع دمنهور

أكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بالمدينة؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار "كجك"، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم، حتى لا يتسببوا في إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

فيما شنت الوحدة المحلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة دمنهور، تحت إشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 148 حالة إشغال طريق بشوارع دمنهور، وإزالة أضواء مخالفة (الجيش، سعد زغلول، الجمهورية، الطريق الزراعي، عبد السلام الشاذلي، الراهبات، الساعة، الأتوبيس، الروضة، النافورة).

يذكر أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود في شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كل الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة؛ لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.