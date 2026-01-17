مدير معرض القاهرة للكتاب: تخصيص حقيبة تضم 20 كتابا بـ 100 جنيه ضمن مبادرة مكتبة لكل بيت

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تفاصيل مبادرة «مكتبة لكل بيت» التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب في النسخة الـ 57 من المعرض.

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أنها تمثل حلا عمليا لتجاوز تعثر مشروع «مكتبة الأسرة»، موضحا أن المبادرة تتضمن طرح 50 قائمة متنوعة من الحقائب، تحتوي كل حقيبة على 20 كتابا بسعر 100 جنيه، أي أن سعر الكتاب الواحد 5 جنيهات.

وأضاف أن الحقائب تضم كتبا رائعة من إصدارات هيئة الكتاب وقصور الثقافة ومؤسسات وزارة الثقافة المختلفة، والتي كانت متواجدة في المخازن وتستحق أن تصل للقارئ، مشيرا إلى إعداد القوائم بشكل نوعي يناسب مختلف الأذواق، سواء في الشعر أو الرواية أو القصة أو التاريخ، من أجل مساعدة القارئ على تكوين مكتبة متنوعة.

ولفت إلى استمرار جناح الكتب المخفّضة الذي يضم إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، موضحا أن الهدف من المبادرة الوصول إلى الشباب والاستماع إليهم، قائلا: «آن لهذا الجيل أن يأتي إلى المعرض متحدثا لا سامعا، وآن لنا أن نستمع إليهم لأن لديهم ثقافة ورؤية مختلفة ويرون ما لا نراه».

وعلق على الأنماط الكتابية غير التقليدية التي يستخدمها بعض الكتاب الشباب، مثل الكتابة بالعامية، قائلا: «لسنا جهة اعتراف، ولكن صاحب السيادة هو القارئ، وإذا كان هؤلاء الأدباء يحققون مبيعات عالية ولهم جمهور، فلابد أن نتعامل معهم كأسماء أدبية كبيرة».

ونفى أن يمثل هذا النمط تهديدًا للغة العربية الفصحى، مؤكدا أن ذلك من «المستحيل»، غير أنه لا مانع من عقد ندوات نقدية تتناول تقويم المسار وطرح الرؤى و الرؤى المختلفة.

ومن المقرر أن تقام النسخة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، وتشهد نسخة هذا العام تشهد مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضا.