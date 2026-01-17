الدفاع الروسية تدمر 99 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"ـ "أنه خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الإنذار الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية، 29 طائرة منها فوق مقاطعة بيلجورود، و12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وأستراخان، وطائرتان فوق جمهورية القرم، و47 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق بحر آزوف".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت، خلال العملية، الكثير من المعدات على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".

وفي السياق ذاته.. أفاد مصدر في القوات الروسية، بأن أفرادا من الجيش الروسي حيدوا فريق إجلاء تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول استعادة ما تبقى من راجمة صواريخ "هيمارس"، التي تم تدميرها في مقاطعة تشيرنيجيف.

وقال المصدر إنه بعد تدمير منصة إطلاق صواريخ "هيمارس" المتعددة، حاولت قوات كييف إجلاء المنظومة إلى الخطوط الخلفية، مبينا أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستقلون حافلة، وقد تم القضاء عليهم بواسطة طائرات مسيرة هجومية.

وكانت "الدفاع الروسية" أعلنت أمس الجمعة، تدمير منصة إطلاق صواريخ "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، رُصدت في مقاطعة "تشيرنيجيف" بواسطة طائرات استطلاع روسية مسيرة، حيث تم تدميرها بالكامل مع طاقمها.