سوريا: عشرات القتلى والجرحى في هجوم على جامعي فطر الكمأة في دير الزور



سقط عشرات القتلى والجرحى في استهداف مسلحين لعمال يجمعون فطر الكمأة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر سورية في محافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم الوقوف حتى الآن على العدد الحقيقي للقتلى والجرحى، مؤكدة "أن عددا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة وعادت فارغة".

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن "المنطقة التي وقع بها الاستهداف هي منطقة كباجب حوالي 30 كم جنوب مدينة دير الزور على طريق تدمر، وهي بادية وخالية من السكان، وجارِ البحث لمعرفة المنطقة التي قدم منها العمال".

وأكدت المصادر، "أن عمالا يقومون بجمع فطر الكمأة تعرضوا لهجوم في منطقة كباجب، وبحسب المعلومات الأولية فإن عدد القتلى أكثر من 30 قتيلاً و35 جريحا و11 مفقودا ‏وجميعهم من قبيلة البوسريا في ريف دير الزور الغربي".

وتشهد مناطق ريف دير الزور سنوياً حوادث مشابهة، حيث يتعرض عمال جمع فطر الكمأة لهجوم من قبل مسلحين في بادية دير الزور.