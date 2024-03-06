التعادل يحسم مواجهة بيراميدز وفاركو بالدوري الممتاز

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز وفاركو، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو جمال هدف التقدم لفريق فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، فيما أحرز إبراهيم عادل هدف التعادل في الدقيقة 53، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 22 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما وصل رصيد فاركو إلى النقطة 11 في المركز السادس عشر.