ترامب يعلن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة

أعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وعندما سُئل ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب بـ"نعم".

وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان "موافقا" على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق بالقول: "يجب عليك إنهاء المشكلة".

ويتعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي أصبح من شبه المؤكد أن ترامب سينافسه في انتخابات نوفمبر الرئاسية، لانتقادات دولية ومن قاعدته الديمقراطية، بسبب دعمه لإسرائيل، مع ارتفاع أعداد الشهداء في غزة وشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.

وحثت تحركات احتجاجية أمريكية الناخبين على عدم التصويت لبايدن في صناديق الاقتراع، بسبب دعمه لإسرائيل.

وصوّت أكثر من 100 ألف حزبي ديمقراطي في ميشيجان بـ"غير ملتزم"، بدلا من إعطاء صوتهم لبايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب في الولاية المتأرجحة، الأسبوع الماضي.

ومع تفاقم الوضع الكارثي في غزة، تكثّف الإدارة الأمريكية الحالية ضغوطها على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان، وإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الذي يواجهه المدنيون في غزة، وذلك خلال محادثات أجرتها، الإثنين، في البيت الأبيض مع بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية والخصم الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.