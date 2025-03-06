الاتحاد السوداني يكشف حقيقة رفض كاف ملعب شهداء بنينا

شدد أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني، على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يرفض طلب الهلال السوداني بأداء مباراة ربع النهائي أمام النادي الأهلي بملعب شهداء بنينا بليبيا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة عطا في تصريحات صحفية: "ملعب شهداء بنينا ببنغازي به نقص في عدد الكاميرات الخاصة بالنقل التلفزيوني للمباريات وأماكنها من أجل البث وإنتاج المباريات، فالموجود فعلياً فى الملعب (10) كاميرات والشركة الحاصلة على حقوق البث تطلب (12) كاميرا، وبناءً على هذه المعطيات طلب من الهلال تحديد ملعب بديل".

وأضاف: "بدورنا كاتحاد سوداني خاطبنا "كاف" بأن هذه الشروط لن تكون عائقًا فى أن يلعب الهلال مباراته باستاد شهداء بنينا وأن كثيرًا من الملاعب والاستادات فى الدول الأخرى بها نقص فى عدد من الشروط، وأن مباريات تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025 وتصفيات كأس العالم 2026 وهي في تصنيف المباريات الأعلى قد لعبت في إستاد شهداء بنينا".

وكشف عطا المنان، عن تحديد اجتماع مشترك بالقاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية لـ"كاف" بين الاتحاد السوداني لكرة القدم، ومحمد إبراهيم العليقي نائب رئيس نادي الهلال والأمين العام للاتحاد مجدي شمس الدين والأمين العام لنادي الهلال حسن علي عيسى مع سكرتير "كاف" ومدير إدارة الملاعب والإستادات وبعدها يصدر القرار النهائي فى مكان ملعب الهلال في ربع النهائي.