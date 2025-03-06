القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أفادت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان لها، إن "وحدات من قوات مجموعة /المركز/ الروسية، تمكنت من تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة أعمالها النشطة والحاسمة".

واستهدفت القوات الروسية عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفسكوي، ونوفوبافلوفكا، وكراسنوارميسك، وديميتروف، وميروليوبوفكا، وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 590 عسكريا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وقطعتين مدفعية، ومحطة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة /الشرق/ الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء جايجر، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في مناطق شيفتشينكو، وفيدوروفكا، وأوترادنوي، وفيسيلويي في جمهورية دونيتسك الشعبية وجوليايبول في مقاطعة زابوريجيا".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 جنديا، وثلاث آليات، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة /الغرب/ الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، وألحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوندراشوفكا، وكولوديزنوي، وبيريزوفوي في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، ومركبتين، وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك اثنتان غربيتا الصنع، ومحطة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة /الجنوب/ الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات من أربعة ألوية ميكانيكية، وفوج من الطائرات دون طيار من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني في مناطق نوفولينوفكا، وألكساندروبيلي، وسيفيرسك، ويابلونوفكا، وإيفانوبولي، وبليشيفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، ومدفعيتين ميدانيتين من صنع غربي، وتم تدمير مستودعين للذخيرة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.