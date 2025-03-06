بريطانيا وأيرلندا تتعهدان بالعمل معا قبيل قمتهما الأولى

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيره الأيرلندي تاويسيتش مايكل مارتن، بالعمل معا في ظل "عالم غير مستقر"، أثناء لقائهما قبيل انعقاد قمتهما الأولى ضمن سلسلة من القمم التي تعقد بصورة سنوية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، بأن حديث ستارمر ومارتن جاء خلال حفل استقبال أقيم بمتحف ليفربول مساء أمس الأربعاء، قبيل انعقاد القمة الأولى ضمن سلسلة من القمم السنوية بين المملكة المتحدة وأيرلندا، والمقررة في المدينة اليوم.

وشكر مارتن رئيس الوزراء البريطاني، على روح المبادرة لديه في إعادة ضبط العلاقات البريطانية الأيرلندية، مضيفا: "بينما نجتمع هنا هذا الأسبوع، فإننا ندرك أيضا أن هذا عالم متغير وغير مستقر، وفي هذا السياق، فإن قضية الشراكة النشطة والمنخرطة والوثيقة بين بلدينا، لم تكن أكبر من ذلك بالمقارنة مع أي وقت مضى".

وتأتي القمة، بعدما أشارت الحكومتان، إلى رغبتهما في "إعادة ضبط" العلاقات بينهما، والتي كانت تعرضت لضغوط منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبسبب قوانين الحكومة المحافظة السابقة المتعلقة بالتعامل مع القضايا القديمة المتعلقة بـ "الاضطرابات في أيرلندا الشمالية".

وكانت وزيرة الثقافة ليزا ناندي ورئيس بلدية منطقة مدينة ليفربول ستيف روثرام، من بين الساسة الآخرين الذي حضروا حفل الاستقبال، إلى جانب قادة أعمال وممثلين عن جماعات مجتمعية أيرلندية.

ومن المقرر أن يستضيف الزعيمان أيضا في صباح اليوم الخميس، اجتماع مائدة مستديرة مع مسؤولي شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبناء والتصنيع، ممن لديها عمليات على جانبي البحر الأيرلندي.