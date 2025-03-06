ترودو يرفض إلغاء الرسوم عن أمريكا إن أبقى ترامب أي رسوم على كندا

أكد مسؤول حكومي كندي رفيع لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء جاستن ترودو غير مستعد لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إذا أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي رسوم على كندا.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم كونه مخولا بالتصريح علنا، أن ترامب وترودو تحدثا عبر الهاتف ظهر الأربعاء.

وفي تصريحات علنية، دعم مسؤولون كنديون آخرون موقف ترودو. وقال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلانك في حديث لهيئة الإذاعة الكندية: "لسنا مهتمين بحل وسط يؤدي إلى خفض جزئي للرسوم. كندا تريد إزالة هذه الرسوم بالكامل".

كما أيد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد هذا الموقف، قائلا: "إما صفر رسوم أو لا شيء. لم تبدأ بلادنا هذا الهجوم، بل الرئيس ترامب هو من قرر شن حرب اقتصادية على بلدنا ومقاطعتنا، وسنظل صامدين".

وكان ترامب قد أطلق حربا تجارية جديدة الثلاثاء بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ما أدى إلى ردود انتقامية سريعة من المكسيك وكندا والصين، وأثار اضطرابًا في الأسواق المالية.

وفرض ترامب رسوما بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية، لكنه حصر الضرائب على قطاع الطاقة الكندي بنسبة 10%.