ناصر منسي ينافس على هدف الجولة في الدوري

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وانتهت أمس الأربعاء منافسات الدور الأول من الدوري بالوصول للجولة الـ17، والتي شهدت عدة أهداف مميزة.

وطرحت الرابطة عبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الأهداف المتنافسة على جائزة الأفضل، والذي يتم اختياره بتصويت الجمهور.

وترشح هدف صلاح محسن "الثالث" في مرمى مودرن سبورت ضمن فوز المصري 4-2 ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل، حيث سجل بضربة رأس من عرضية متقنة.

وفي نفس المباراة ينافس محمد هلال على جائزة أفضل هدف، بعد تسديدة رائعة في شباك محمود جاد.

كذلك ينافس ناصر منسي مهاجم الزمالك على الجائزة بعدما سجل هدفاً برأسية من عرضية المغربي محمود بنتايج خلال الفوز 3-0 على بيراميدز.

ويتنافس أيضا هدف التونسي محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة، على نفس الجائزة بعدما راوغ أكثر من مدافع بفريق بتروجت ليسدد الكرة بعد ذلك ساقطة في المرمى بطريقة رائعة.