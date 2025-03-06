جائزة الأهلي المالية من المشاركة في كأس العالم للأندية

كشفت قناة الأهلي عن الجائزة المالية التي سيحصل عليها النادي نظير مشاركة الفريق الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت قناة الأهلي أن الجوائز المالية لمونديال 2025 سيتم توزيعها على الأندية بنسب متفاوتة، بناءً على تصنيف الأندية ومعايير فنية وجغرافية ومعايير أخرى يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى من الجوائز المالية لكأس العالم للأندية هو 10 مليون دولار لكل فريق نظير المشاركة، وأقصى ما يحصل عليه أي فريق نظير مشاركته هو 30 مليون دولار.

وأكدت قناة الأهلي أن كل فريق إفريقي مشارك في كأس العالم للأندية سيحصل على 10 مليون دولار، والأهلي قد يتفوق على بقية الفرق بحوالي 2 أو 2.5 مليون دولار، إذن الأهلي قد يحصل على 12.5 مليون دولار على الأقل.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 قد أسفرت عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.