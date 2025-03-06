الزملوط يتفقد مجمع مركز باريس التجاري الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مجمع مركز باريس التجاري الجديد، الذي تم بناؤه على طراز المعماري حسن فتحي، وذلك بحضور سيد محمود، السكرتير العام للمحافظة، وعبد الناصر صالح، رئيس مركز باريس.

وأوضح الزملوط أن المجمع يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، من بينها صيدلية لخدمة المترددين على مستشفى باريس، بالإضافة إلى محال تجارية متنوعة.

وأكد المحافظ خلال تفقده أحد المحال التجارية تنوع المعروضات وانخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

ووجّه الزملوط باختيار قطعة أرض فضاء قريبة من المواطنين لإنشاء مستشفى باريس الجديدة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمة لائقة للمواطنين، بجانب سرعة إنهاء إجراءات تشغيل فرع التأمين الصحي بباريس، ودعم مشروع الوقف الخيري الزراعي التابع لجمعية تنمية المجتمع بالمكس لخدمة القرية والأسر الأولى بالرعاية.

كما شدد المحافظ على سرعة إصلاح البئر المعطل بقرية جورمشين، حيث ستتكفل المحافظة بنقل ونش الري للقرية، بالإضافة إلى تكليف مندوب من قرى المكس بصرف مستحقات المعاشات وكبار السن من أقرب مكتب بريد يومًا كل أسبوع لحين إنشاء مكتب بريد بالقرية.

كما وجه بدراسة إقامة مسجد بقرية الأربعين الثانية، على أن تسهم المحافظة في تكاليف إنشائه، مع إدراج مسجد تقسيم الشباب ضمن خطة فرش المساجد.