أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فجر اليوم الخميس جدول مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز على مستوى المجموعة التتويج بلقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بين أول 9 أندية في جدول الترتيب، أو مجموعة تحديد الهابطين للدرجة الثانية بين آخر 9 أندية بانتهاء منافسات الدور الأول.

واعتلى بيراميدز الصدارة في الدور الأول برصيد 42 نقطة خلفه الأهلي 39 نقطة ثم الزمالك 32 نقطة، والمصري 30 نقطة، والبنك الأهلي 29 نقطة، وسيراميكا كليوباترا 24 نقطة، وفاركو 23 نقطة، وبتروجيت وحرس الحدود برصيد 22 نقطة لكل منهما.

وسيبدأ الأهلي مشواره بكلاسيكو أمام الزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل 11 مارس على ستاد القاهرة في الجولة الأولى، ويلتقي في نفس اليوم حرس الحدود مع بتروجت على ستاد المكس، وفي اليوم التالي 12 مارس يلعب فاركو مع البنك الأهلي، وبيراميدز مع المصري البورسعيدي في ستاد السويس.

وفي الجولة الثانية سيحل الأهلي ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي يوم 12 أبريل، وفي نفس اليوم يلعب فاركو ضد سيراميكا كليوباترا، وفي اليوم التالي 13 أبريل يلعب الزمالك ضد حرس الحدود ببرج العرب، والمصري مع بتروجت في ستاد السويس.

وتقام الجولة الثالثة على مدار يومي 30 أبريل والأول من مايو، حيث يلتقي في اليوم الأول حرس الحدود مع ضيفه بيراميدز، وبتروجت مع ضيفه الأهلي في ستاد الكلية الحربية، وفي اليوم الثاني يلعب سيراميكا ضد البنك الأهلي في ستاد السويس، والمصري ضد الزمالك ببرج العرب.

وتقام الجولة الرابعة يومي 4 و5 مايو المقبل، حيث يلعب فاركو ضد ضيفه بيراميدز، والأهلي ضد ضيفه حرس الحدود، وفي اليوم الثاني يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، وبتروجت مع سيراميكا كليوباترا.

وتنطلق الجولة الخامسة يوم 8 مايو بلقاء الأهلي مع المصري البورسعيدي في ستاد برج العرب، وفي اليوم التالي يلعب سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، وفاركو ضد بتروجت، والبنك الأهلي ضد بيراميدز.

وتقام مباريات الجولة السادسة في يوم واحد 13 مايو، حيث يلعب فاركو ضد المصري، وسيراميكا ضد الأهلي، وحرس الحدود ضد البنك الأهلي، والزمالك ضد بيراميدز.

وتنطلق الجولة السابعة يوم 17 مايو بمباراتين، الأولى بتروجت ضد بيراميدز، والثاني الأهلي ضد البنك الأهلي، وفي اليوم التالي يلتقي المصري ضد سيراميكا، وفاركو ضد حرس الحدود.

أما الجولة الثامنة ستبدأ بمباراتين يوم 24 مايو، وهي البنك الأهلي ضد المصري، وبتروجت ضد المصري، ويلتقي في اليوم التالي سيراميكا ضد حرس الحدود، وتختتم بلقاء بين الأهلي وفاركو يوم 28 مايو.

ستقام الجولة التاسعة والأخيرة بدون مشاركة الأهلي، حيث سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا يوم 28 مايو، وبتروجت ضد البنك الأهلي يوم 30 مايو، والمصري ضد حرس الحدود، والزمالك ضد فاركو في الأول من يونيو.