جمع توقيعات على التماس شعبي في برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات

احتشد بضعة آلاف من الأشخاص اليوم السبت في ميدان ألكسندربلاتس الشهير في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات: "السكن حق أساسي" و"معا ضد الطرد وجنون الإيجارات".

وسجل 6 آلاف شخص مشاركتهم في المظاهرة التي دعا إليها تحالف لاتحادات المستأجرين وعدة مبادرات، ومن المنتظر أن تشهد مدن أخرى في أوروبا حملات ومظاهرات مماثلة.

وعلى هامش المظاهرة، جمع أشخاص يرتدون سترات ملونة توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.

وبدأ مؤيدو المبادرة منذ صباح اليوم جولات في شوارع المدينة لجمع التوقيعات، حسبما أعلن متحدث باسم المبادرة.

ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبرا.

وتستهدف المبادرة مجموعة "دويتشه فونين" للإسكان على وجه الخصوص، التي تمتلك نحو 112 ألف منزل في برلين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملاتها مع المستأجرين.

وبحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل، وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو.

وأمام أصحاب المبادرة مهلة ستة أشهر لجمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة للالتماس، أي 20 ألف توقيع. وفي حال تمكنهم من جمع التوقيعات اللازمة خلال المهلة الممنوحة يمكن إجراء استفتاء شعبي على هذا المطلب.