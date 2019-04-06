بدء جمع التوقيعات على التماس شعبي في برلين للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان

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بدأت اليوم السبت، حملة لجمع توقيعات على التماس شعبي في ولاية برلين الألمانية للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان.

وبدأ مؤيدو المبادرة منذ صباح اليوم جولات في شوارع المدينة لجمع التوقيعات، حسبما أعلن متحدث باسم المبادرة.

ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل من الشركات جبرا.

وتستهدف المبادرة مجموعة "دويتشه فونين" للإسكان على وجه الخصوص، التي تمتلك نحو 112 ألف منزل في برلين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملاتها مع المستأجرين.

وبحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل. وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو.

وأمام أصحاب المبادرة مهلة ستة أشهر لجمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة للالتماس، أي 20 ألف توقيع. وفي حال تمكنهم من جمع التوقيعات اللازمة خلال المهلة الممنوحة يمكن إجراء استفتاء شعبي على هذا المطلب.

وتبدأ في برلين اليوم مظاهرة احتجاج على ارتفاع أسعار الإيجارات. وسجل 6 آلاف شخص مشاركتهم في المظاهرة. ويتوقع المنظمون مشاركة 25 ألف شخص.

وفي مظاهرة مماثلة جرت قبل عام، شارك أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب بيانات الشرطة.

ومن المنتظر أيضا تنظيم مظاهرات واحتجاجات مماثلة في مدن ألمانية أخرى، مثل ميونخ وكولونيا ودورتموند ودريسدن ولايبتسيج وشتوتجارت ومانهايم.