زانيتّي: ركلة جزاء ليفربول دفعت إنتر لخوض الملحق الأوروبي

أكد خافيير زانيتّي، نائب رئيس نادي إنتر، أن الفريق الإيطالي لم يكن ليجد نفسه مضطرًا لخوض ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لولا ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت لصالح ليفربول في المواجهة السابقة بين الفريقين.

وأشار زانيتّي إلى أن التعادل في تلك المباراة كان سيمنح إنتر التأهل المباشر إلى دور الـ16 ضمن أفضل ثمانية فرق، حيث كان الفريق سيصل إلى 16 نقطة بفارق أهداف أفضل من سبورتينج لشبونة وتشيلسي، ما كان سيجنب الفريق عبء الملحق.

وعلق نائب الرئيس على مواجهة الملحق المرتقبة أمام بودو/جليمت النرويجي، مؤكدًا أن الفريق يضع كل تركيزه على هذه المباراة، ويستعد للتعامل مع الظروف الصعبة التي قد تواجهه في النرويج، مثل الطقس البارد وأرضية الملعب الصناعية، مع التأكيد على عدم الاستهانة بالمنافس.

وتطرق زانيتّي أيضًا إلى إمكانية مواجهة المدرب السابق جوزيه مورينيو، مؤكدًا احترامه الكبير له، لكنه شدد على أن الأولوية الآن للمواجهة المقبلة فقط.

وأضاف أن الإدارة الرياضية تتابع سوق الانتقالات عن كثب، مشيرًا إلى أن إنتر يملك مجموعة لاعبين قوية ويمتلك القدرة على المنافسة بقوة في دوري الأبطال والدوري الإيطالي خلال المرحلة القادمة.