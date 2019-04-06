وزير خارجية ألمانيا: مجموعة السبع قلقة للغاية إزاء الوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تشعر بقلق عميق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال ماس اليوم السبت في منتجع دينار الفرنسي، على هامش محادثات نظرائه في المجموعة: "لذلك كان من الجيد أن يرسل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجددا إشارة واضحة بأنه يتعين وضع حد للتصعيد العسكري".

وأضاف ماس أن إشارة مجلس الأمن كانت موجهة بوضوح أيضا إلى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب المنتخب، والذي تطبق قواته على العاصمة الليبية طرابلس.

وكان مجلس الأمن أعرب أمس الجمعة عن "قلقه العميق" إزاء تطورات الوضع في ليبيا، ودعا الجيش الوطني الليبي، الموالي لحفتر، إلى وقف جميع التحركات العسكرية، معربا عن عزمه محاسبة المسؤولين عن تصعيد الصراع.

كما أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم بشأن الوضع المتفاقم في ليبيا، داعين في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس إلى الكف فورا عن التحركات العسكرية تجاه العاصمة طرابلس.

وكتب وزراء مجموعة السبع قائلين: "نرفض بحسم أي عملية عسكرية في ليبيا"، مشيرين إلى أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وإيطاليا.