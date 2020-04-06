الكرملين: تمديد العطلة في روسيا عبء كبير على الاقتصاد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن تمديد العطلة في روسيا بسبب تفشي فيروس "كورونا" يعد عبئا كبيرا على الحياة الاقتصادية في روسيا، مشيرا إلى أن أهم قضية بالنسبة للقيادة الروسية هي صحة وسلامة السكان.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين - "كانت هناك الكثير من النقاشات والخلافات بشأن قرار تمديد العطلة لمدة شهر.. وهناك أمر ثابت واحد. وهو أن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حياة وصحة الناس، ولا ننسى بالطبع الصعوبات التي يواجهها المشاركون في الحياة الاقتصادية حاليا".

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.