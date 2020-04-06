إزالة تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية لرصد كافة حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها واسترداد أراضي أملاك الدولة بنجوع وقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وتربح استغلالا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

ووجه المحافظ، بالتصدي بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بأهمية الحفاظ على حقوق الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية والتعامل دون تهاون أو تقصير مع البناء العشوائي والمخالف.

وأوضح أنه تم شن حملات لإزالة حالات التعدي على أراضي زراعية بقرى مركز الفتح واسترداد أراضي أملاك دولة بمركز البداري من بينها قطعة أرض كانت مخصصة لإنشاء محطة صرف بقرية العتمانية وتسليمها لجهات الولاية وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتا إلى تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.