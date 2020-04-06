ماليزيا تمنع مواطنيها في سنغافورة من العودة إلا بعد ثبوت خلوهم من كورونا

أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رسمياًمن حكومة تلك الجمهورية.

وقال الوزير -في مؤتمر صحفي يومي بخصوص تطورات الالتزام بقرار تقييد التحركات ببوتراجايا اليوم الاثنين وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية //برناما// - إن هذا الأمر كان جزءاً من التوصيات التي سبق التوصل إليها البلدان، حيث أن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.

وأضاف: "هم بصدد العمل في ذلك، ووزارة الخارجية سوف تعلن عن شروط جديدة إن شاء الله غدا". وقال "في الوقت الحالي، لن نسمح لمواطنينا بالدخول (العودة) ".